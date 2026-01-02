Bald sind auf dem Mönchsberg Windräder möglich

Flugrettung und Feuerwehr ziehen Einsatz-Bilanzen
Die Salzburger Landesregierung plant eine kleine Gesetzesänderung mit großer Tragweite. Das Raumordnungsgesetz wird von der schwarz-blauen Koalition an eine EU-Richtlinie zur Stromerzeugung angepasst. Kritiker des Entwurfs sehen grünes Licht für neue Kraftwerke in Schutzgebieten.
Windräder auf Kapuzinerberg und Mönchsberg? Ein Wasserkraftwerk am Wallersee? Aktuell gibt es zwar keinerlei Pläne in diese Richtung, die Landesregierung schafft aber gerade die theoretischen Voraussetzungen in rechtlicher Hinsicht, damit so etwas möglich wäre. Und das kommt so: Aufgrund einer EU-Richtlinie müssen die Bundesländer „Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie“ ausschildern.
