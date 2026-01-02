Bald sind auf dem Mönchsberg Windräder möglich

Windräder auf Kapuzinerberg und Mönchsberg? Ein Wasserkraftwerk am Wallersee? Aktuell gibt es zwar keinerlei Pläne in diese Richtung, die Landesregierung schafft aber gerade die theoretischen Voraussetzungen in rechtlicher Hinsicht, damit so etwas möglich wäre. Und das kommt so: Aufgrund einer EU-Richtlinie müssen die Bundesländer „Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie“ ausschildern.