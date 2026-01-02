Liensberger? „Zeigt, wie gefährlich der Sport ist“

„Es wartet keine leichte Zeit auf sie“

Betroffen zeigt sich auch Ricarda Haaser. „Es ist nie cool, wenn es eine Teamkollegin erwischt. Vor allem, wenn man beim selben Training ist und man den Hubschrauber kreisen sieht. Dann weiß man, dass es eine ernstere Sache ist. Es wartet keine leichte Zeit auf sie, man muss lernen, damit umzugehen. Das gehört leider dazu. Aber sie wird das schaffen“, so die Tirolerin, die selbst eine lange Verletzungspause hinter sich hat. Auch Stephanie Brunner weiß: „In unserer Sportart geht es sehr schnell, Millimeter entscheiden. Ich habe es selbst schon hautnah miterleben müssen. Ich hoffe, die OP ist gut verlaufen. Und ich bin mir sicher, dass sie stärker zurückkommen wird.“