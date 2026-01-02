Vorteilswelt
Quält seit 3100 Jahren

Herpes-Virus verfolgt Menschen seit der Eisenzeit

Wissenschaft
02.01.2026 20:00
Unter dem Mikroskop: Diese Immunzellen zeigen deutliche Spuren einer Infektion mit dem ...
Unter dem Mikroskop: Diese Immunzellen zeigen deutliche Spuren einer Infektion mit dem Herpesvirus.(Bild: National Cancer Institute, einem Institut der National Institutes of Health, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24061203)

Schon in der Eisenzeit hatten Menschen in Europa mit Herpesviren zu kämpfen – das zeigt eine neue Studie der Universität Wien. Wiener Forscherinnen und Forscher konnten humane Herpesviren-6 (HHV-6) in Skeletten nachweisen, die bis zu 2500 Jahre alt sind. 

Die Viren, die heute Fieber, Hautausschläge sowie Hirn- und Herzmuskelentzündungen verursachen können, begleiten die Menschheit offenbar schon seit Jahrtausenden. Die Anthropologin Meriam Guellil untersuchte gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen das Erbgut von rund 4000 menschlichen Skelettresten aus ganz Europa, darunter Funde aus der Eisenzeit, dem Mittelalter und der Gegenwart.

Infektionen schon vor bis zu 3100 Jahren
Die ältesten nachgewiesenen Infektionen stammen von einem jungen Mädchen, das vor 3100 bis 2600 Jahren im heutigen Italien lebte. Weitere Proben aus mittelalterlichem England und frühem historischen Russland zeigten ebenfalls die Spuren von HHV-6.

„HHV-6 infiziert fast 90 Prozent der menschlichen Bevölkerung irgendwann im Leben“, erklärt Guellil. Bei etwa einem Prozent der Menschen kann das Virusgenom dauerhaft in die Chromosomen integriert werden und an die Nachkommen weitergegeben werden.

Virus eng mit Menschheitsgeschichte verbunden
Einige der untersuchten mittelalterlichen Individuen aus England gehörten zu den frühesten bekannten Trägerinnen und Trägern chromosomal integrierter HHV-6-Viren. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Science Advances veröffentlicht und liefern erstmals direkte archäogenetische Belege dafür, dass humane Herpesviren seit der Eisenzeit in Europa verbreitet sind.

Sie zeigen, wie eng bestimmte Virusinfektionen mit der menschlichen Geschichte verbunden sind – und dass Krankheiten, die heute alltäglich erscheinen, schon vor Tausenden von Jahren Teil des Lebens der Menschen waren.

Porträt von krone.at
krone.at
