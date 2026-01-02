Crans-Montana: Österreich nimmt Brandopfer auf

Viele Jugendliche nach Europa ausgeflogen

Nach bisherigen Erkenntnissen sind viele Verletzte junge Menschen und stammen mehrheitlich aus Frankreich und Italien. Denkbar ist, dass sie in ihre Heimat in Spezialkliniken gebracht werden, um näher bei ihren Familien zu sein. Vier Jugendliche, darunter ein 15-Jähriger, wurden bereits per Helikopter ins Niguarda-Krankenhaus nach Mailand überstellt, drei weitere 15-Jährige sollen folgen. Weitere Brandopfer werden in Deutschland behandelt, drei wurden nach Frankreich verlegt, und Polen nahm bereits 14 Verletzte auf.