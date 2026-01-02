Vorteilswelt
Jüngstes Opfer erst 14

Crans-Montana: Österreich nimmt Brandopfer auf

Österreich
02.01.2026 22:20
Österreich bietet der Schweiz Hilfe an und nimmt mehrere Brandopfer auf.
Österreich bietet der Schweiz Hilfe an und nimmt mehrere Brandopfer auf.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Nach der schweren Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht im Schweizer Bergdorf Crans-Montana greift Österreich der Schweiz bei der medizinischen Versorgung der Brandopfer unter die Arme. Bereits am Wochenende sollen mehrere Verletzte aus Schweizer Spitälern abgeholt und in Kliniken nach Wien und Graz gebracht werden. 

Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin spricht von einer der „schlimmsten Katastrophen des Landes“: Das scheint zweifelsohne festzustehen. Die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf mindestens 40, wie im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag bekannt wurde. 119 Menschen sind verletzt, bis zu 100 Menschen befinden sich nach Angaben der Schweizer Behörden in einem „kritischen Zustand“. 

Graz und Wien nehmen Brandopfer auf
Angesichts der Flut von Schwerverletzten bot auch Österreich im Rahmen der Katastrophenhilfe Unterstützung an und erklärte sich bereit, mehrere schwer verletzte Personen aufzunehmen, um den überlasteten Schweizer Spitälern beizustehen. Wie das Innenministerium am Freitagabend mitteilte, hat die Schweiz unser Angebot für medizinische Unterstützung angenommen.

Der Transport aus der Schweiz nach Österreich ist demnach für Samstagvormittag geplant, die Transportmodalitäten würden noch geprüft. Alle sechs Personen seien Schweizer Staatsangehörige im Alter von 14, 16, 16, 17, 20 und 30 Jahren. Weitere medizinische Kapazitäten werden derzeit geprüft und im Bedarfsfall umgehend den zuständigen Schweizer Behörden zur Verfügung gestellt, teilte das Innenministerium mit.

Die Datenübersicht zeigt die zahlreichen Rettungsflüge in der Schweiz vom Neujahrsmorgen: 

Der Walliser Regierungspräsident Reynard sprach von einer „äußerst angespannten Lage“ in den Spitälern. Verbrennungen gehören zu den schwersten Verletzungen überhaupt. Entscheidend sind dabei Tiefe, Ausdehnung und betroffene Körperstellen bei vier unterschiedlichen Schweregraden. Einige der Brandverletzten werden derzeit behandelt, deren „Körperoberfläche zu mehr als 60 Prozent verbrannt ist“, so oder Chefarzt des Spitals Morges, Wassim Raffoul.

Viele Jugendliche nach Europa ausgeflogen
Nach bisherigen Erkenntnissen sind viele Verletzte junge Menschen und stammen mehrheitlich aus Frankreich und Italien. Denkbar ist, dass sie in ihre Heimat in Spezialkliniken gebracht werden, um näher bei ihren Familien zu sein. Vier Jugendliche, darunter ein 15-Jähriger, wurden bereits per Helikopter ins Niguarda-Krankenhaus nach Mailand überstellt, drei weitere 15-Jährige sollen folgen. Weitere Brandopfer werden in Deutschland behandelt, drei wurden nach Frankreich verlegt, und Polen nahm bereits 14 Verletzte auf.

Lesen Sie auch:
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Feuer in Crans-Montana
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
02.01.2026
Brand in Crans-Montana
Bis zu 100 Menschen kämpfen noch um ihr Leben
02.01.2026
Tote noch ohne Namen
Feuer-Hölle in Schweiz: „Kann überall passieren“
02.01.2026

Angesichts des Ausmaßes der Tragödie war die Welle der Hilfsbereitschaft zahlreicher Länder groß: Die Bergwacht aus dem Aostatal in Italien eilte sofort zu Hilfe. Auch Schweden und Nordmazedonien boten Unterstützung an. Die Europäische Union erklärte ebenfalls ihre Hilfe. „Wir stehen mit den Schweizer Behörden in Kontakt, um über den EU-Katastrophenschutz-Mechanismus medizinische Hilfe für die Opfer bereitzustellen“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Ähnliche Themen
ÖsterreichSchweizWienGraz
Innenministerium
SpitalWochenendeTodesopferTransport
