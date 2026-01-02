Schaden viel größer
Bohrloch-Raub: 100 Millionen Euro sind futsch
Die Bohrloch-Räuber haben in einer Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen offenbar einen noch größeren Schaden angerichtet als bisher angenommen. Die Kriminellen sollen aus dem Schließfachtresor Wertgegenstände im Wert von mehr als 100 Millionen Euro erbeutet haben ...
Ermittler gingen offiziell bisher von einem Schaden in Höhe von etwa 30 Millionen Euro aus. Die „Bild“ berichtet nun von mehr als 100 Millionen Euro. Wie kommt es zu so einer Diskrepanz?
Videoaufnahmen sollen die Flucht der Täter zeigen:
Ganz einfach: Jedes der mehr als 3000 Schließfächer ist mit bis zu 10.300 Euro versichert. Die Räuber wüteten so lange in dem Tresor, dass mehr als 90 Prozent der Boxen geöffnet wurden. Der Inhalt der Schatullen dürfte die Versicherungssumme jedoch deutlich übertroffen haben, berichtet das deutsche Medium. Ein Kunde beteuerte etwa gegenüber der „Welt“, dass alleine in seinem Schließfach Gold im Wert von 100.000 Euro gelagert war.
Der Raub gilt als einer der spektakulärsten Fälle der vergangenen Jahrzehnte. Ermittler werten aktuell Dutzende Hinweise bezüglich der Täter aus. Überwachungskameras erfassten demnach neben einem hochmotorisierten schwarzen Wagen einen weißen Kleintransporter, den die Täter genutzt haben könnten.
Panzerknacker weiter flüchtig
Auf Aufnahmen (siehe Video oben) ist unter anderem zu erkennen, wie ein Maskierter eine Parkhausschranke hochdrückt. Ein anderer Maskierter steht vor einem Parkscheinautomaten. Bereits am Dienstag hatten die Ermittler bekannt gegeben, dass Videokameras in dem Parkhaus am frühen Montagmorgen den schwarzen Wagen mit einem gefälschten Kennzeichen aus Hannover erfasst hätten.
Im Auto saßen demnach maskierte Personen. Auch das Kennzeichen des weißen Wagens sei mittlerweile bekannt, sagte der Polizeisprecher am Mittwoch. Die Zahl der Geschädigten wird auf mehr als 2.500 beziffert. Kurz nach dem Coup erklärte ein Polizeisprecher: „Da waren Profis am Werk.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.