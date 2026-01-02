Bohrloch-Raub: 100 Millionen Euro sind futsch

Ganz einfach: Jedes der mehr als 3000 Schließfächer ist mit bis zu 10.300 Euro versichert. Die Räuber wüteten so lange in dem Tresor, dass mehr als 90 Prozent der Boxen geöffnet wurden. Der Inhalt der Schatullen dürfte die Versicherungssumme jedoch deutlich übertroffen haben, berichtet das deutsche Medium. Ein Kunde beteuerte etwa gegenüber der „Welt“, dass alleine in seinem Schließfach Gold im Wert von 100.000 Euro gelagert war.