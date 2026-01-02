Vorteilswelt
ÖFB-Ass spielte durch

Baidoo feiert mit Lens 3:0-Sieg gegen Toulouse

Fußball International
02.01.2026 23:18
Samson Baidoo (r.)
Samson Baidoo (r.)(Bild: AFP/MATTHIEU RONDEL)

Der RC Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo hat am Freitagabend die Tabellenführung in der französischen Fußball-Meisterschaft Ligue 1 unabhängig von den weiteren Runden-Resultaten verteidigt. 

Lens siegte zum Auftakt der 17. Runde in Toulouse u.a. dank zweier Treffer von Adrien Thomasson mit 3:0. Der 21-jährige Baidoo spielte das Match durch.

