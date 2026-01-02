Panne in Disney World
„Fels“ aus Indiana Jones rast auf Zuschauer zu
Schockmoment bei einer „Indiana Jones“-Show in Disney World! Der berühmte Fels aus dem legendären Streifen „Jäger des verlorenen Schatzes“ wurde auch während einer Live-Einlage in Florida zu einem Problem. Ein mutiger Mitarbeiter versuchte den riesigen Gummiball zu stoppen und wurde verletzt.
Der Mann wurde von dem 180 Kilogramm schweren künstlichen Felsbrocken aus Gummi getroffen, der auf das Publikum der Show „Indiana Jones Epic Stunt Spectacular“ zurollte, wie ein Sprecher des Freizeitparks am Freitag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.
„Woah! Das kam direkt auf uns zu!“, ist in einem Video des Vorfalls zu hören, der sich am Dienstag im Disney World Resort in Orlando ereignete. Dabei wurde schnell klar, dass etwas schiefgelaufen ist.
Mitarbeiter wird zu Boden geschleudert
Zu sehen ist, wie der Mitarbeiter sich dem Gummi-Felsbrocken in den Weg stellt, um ihn aufzuhalten, und dabei heftig zu Boden geschleudert wird. Andere Mitarbeiter eilen dem Mann zu Hilfe, der am Kopf blutet.
Ein Video zeigt den mutigen Einsatz des Mitarbeiters:
Der verletzte Mitarbeiter sei auf dem Wege der Besserung, erklärte der Disney-Sprecher. Das Sicherheitsteam des Unternehmens sei dabei, den Vorfall zu untersuchen. Die Stunt-Show werde umgestaltet, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.
Die Szene, in der ein Felsbrocken auf Indiana Jones zurollt, gehört zu den berühmtesten Szenen aus dem ersten Indiana-Jones-Film „Jäger des verlorenen Schatzes“ von 1981.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.