Polizei ermittelt

Grausiger Fund: Geköpfter Hirsch lag neben Straße

Tirol
02.01.2026 20:27
Die Wilderer hatten es nur auf die Trophäe abgesehen.
Die Wilderer hatten es nur auf die Trophäe abgesehen.(Bild: LPD Tirol)

Eine grausige Entdeckung wurde am Freitag im Tiroler Oberland gemacht. Neben der Kühtaier Straße bei Ochsengarten lag ein toter Hirsch mit abgetrenntem Haupt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Wilderei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. 

0 Kommentare

Bei Ochsengarten (Gemeindegebiet Haiming) wurde das tote Wildtier am Freitag entdeckt. Der Hirsch lag neben der Kühtaier Straße. Der Kopf war nirgendwo zu sehen. Die Polizei geht davon aus, dass es Wilderer lediglich auf die Trophäe des Wildtieres abgesehen hatten und den Hirsch nach dem Abtrennen des Kopfes neben der Straße entsorgt haben. 

In diesem Bereich lag das tote Tier etwas unterhalb der Kühtaier Straße. Möglich, dass Zeugen ...
In diesem Bereich lag das tote Tier etwas unterhalb der Kühtaier Straße. Möglich, dass Zeugen die Täter beim Entladen gesehen haben.(Bild: LPD Tirol, Krone KREATIV)

Die Erhebungen haben auch ergeben, dass das Tier wohl nicht an der Fundstelle oder in unmittelbarer Nähe erlegt worden war. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben oder andere Hinweise zur Klärung des Falles geben können. Hinweise sind an die Polizei Oetz erbeten unter: 059133/7106. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

