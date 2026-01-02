OP in Innsbruck?

Das Knie! Werders Victor Boniface droht Saison-Aus

Bundesliga Deutschland
02.01.2026 22:47
0 Kommentare

Der SV Werder Bremen hat den Ausfall von Victor Boniface bestätigt. Der Stürmer kämpft seit längerer Zeit mit Knieproblemen, nun droht dem Nigerianer sogar das Saison-Aus.

