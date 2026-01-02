Vorteilswelt
„Widerwärtig“

Pikantes Video zeigt Pärchen beim Sex in Bus

Viral
02.01.2026 19:50
In London gab ein Paar seinem Verlangen nach und hatte Sex in einem Doppeldeckerbus. Ihre Nummer ...
In London gab ein Paar seinem Verlangen nach und hatte Sex in einem Doppeldeckerbus. Ihre Nummer blieb aber nicht unbemerkt ...(Bild: Screenshot/Twitter.com)

Ein pikantes Video zeigt ein Paar beim Sex in einem Londoner Doppelbeckerbus. Die Szenen lösten bei den Internetnutzern Empörung aus.

Das Video wurde auf X geteilt: 

Zu sehen ist ein Paar in Winterkleidung, das sein Gesicht mit einer Mütze und einem Schal bedeckte und auf dem letzten Sitzplatz des roten Stadtbusses den Akt vollzog.

„Völlige Respektlosigkeit gegenüber Mitmenschen“
Das Video verbreitete sich viral auf allen Social-Media-Plattformen und löste bei den Internetnutzern Empörung aus. „Das ist keine ,Liebe‘, das ist Exhibitionismus, Belästigung und völlige Respektlosigkeit gegenüber Mitmenschen und möglicherweise anwesenden Kindern. Solche Vorfälle zeigen, dass die Grenzen völlig verloren gegangen sind“, schrieb ein Nutzer.

„Auf Wiedersehen, Paris. London ist die neue Stadt der Liebe“, witzelte eine andere Person. Andere bezeichneten es als „widerwärtig“ und „unhöfliches Verhalten“. „Die Menschen verlieren allmählich ihre Besonderheit und neigen zunehmend zu animalischen Tendenzen“, kommentierte ein weiterer Nutzer.

Folgen Sie uns auf