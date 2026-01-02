Austria: Beide Karajicas im Fadenkreuz der Justiz
Spieler laufen davon
Der nächste Knall bei Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt! Die Staatsanwaltschaft bestätigt der „Krone“ jetzt Ermittlungen gegen Tomislav und Zeljko Karajica. Zudem lief das Ultimatum der Spieler wegen ausstehender Zahlungen ab – weshalb Akteure bereits aus den Verträgen ausgetreten sind. Alle Details hier:
Das Ultimatum ist ausgelaufen! Ein Teil von Austria Klagenfurts Spielern hatte dem Arbeitgeber ja per Mahnung eine Frist gesetzt: Sollte bis zum Jahresende 2025 kein Geld aufs Konto der Zweitliga-Akteure fließen, hätten diese die Möglichkeit aus dem Vertrag auszusteigen.
