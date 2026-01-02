Oliver Glasner schwärmt von seinem Neuzugang

Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner freuen sich über einen Rekord-Transfer in der Vereinsgeschichte: Der Fußball-Premier-League-Klub verpflichtete den Flügelspieler Brennan Johnson von Tottenham Hotspur für viereinhalb Jahre. Während die Summe offiziell nicht genannt wurde, berichteten britische Medien von einer Ablöse in Höhe von 35 Millionen Pfund (40,11 Mio. Euro). Palace ist aktuell Liga-Zehnter und kann Johnson schon am Sonntag gegen Newcastle einsetzen.
„Ich freue mich riesig, dass Brennan zum Verein gestoßen ist. Er kommt sehr früh im Transferfenster, daher gebührt dem Verein Anerkennung für die schnelle Abwicklung“, erklärte Glasner in einem Statement. „Brennan wird uns mit seinem Tempo und seiner Torgefährlichkeit mehr Optionen im Angriff geben, und angesichts der vielen anstehenden Spiele wird er eine wertvolle Verstärkung für den Kader sein.“
Johnson war in der vergangenen Saison mit 18 Treffern in allen Bewerben der Topscorer der Spurs, darunter war u.a. auch das Siegestor im Europa-League-Finale gegen Manchester United. In dieser Saison kam der 24-Jährige allerdings in der Premier League nur sechs Mal zum Einsatz und wurde vom neuen Trainer Thomas Frank weitgehend als Ersatzspieler genutzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.