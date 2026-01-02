Vorteilswelt
„Freue mich riesig“

Oliver Glasner schwärmt von seinem Neuzugang

Premier League
02.01.2026 20:39
Oliver Glasner hat einen neuen Spieler.
Oliver Glasner hat einen neuen Spieler.

Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner freuen sich über einen Rekord-Transfer in der Vereinsgeschichte: Der Fußball-Premier-League-Klub verpflichtete den Flügelspieler Brennan Johnson von Tottenham Hotspur für viereinhalb Jahre. Während die Summe offiziell nicht genannt wurde, berichteten britische Medien von einer Ablöse in Höhe von 35 Millionen Pfund (40,11 Mio. Euro). Palace ist aktuell Liga-Zehnter und kann Johnson schon am Sonntag gegen Newcastle einsetzen.

„Ich freue mich riesig, dass Brennan zum Verein gestoßen ist. Er kommt sehr früh im Transferfenster, daher gebührt dem Verein Anerkennung für die schnelle Abwicklung“, erklärte Glasner in einem Statement. „Brennan wird uns mit seinem Tempo und seiner Torgefährlichkeit mehr Optionen im Angriff geben, und angesichts der vielen anstehenden Spiele wird er eine wertvolle Verstärkung für den Kader sein.“

Johnson war in der vergangenen Saison mit 18 Treffern in allen Bewerben der Topscorer der Spurs, darunter war u.a. auch das Siegestor im Europa-League-Finale gegen Manchester United. In dieser Saison kam der 24-Jährige allerdings in der Premier League nur sechs Mal zum Einsatz und wurde vom neuen Trainer Thomas Frank weitgehend als Ersatzspieler genutzt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
