Joshuas Fahrer wegen fährlässiger Tötung angeklagt

Nach vorläufigen Erkenntnissen soll das Auto zu schnell unterwegs gewesen sein und nach einem fehlerhaften Überholmanöver in einen stehenden Lastwagen gerammt sein. Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu sprach Joshua und den Familien der Opfer sein Beileid aus und nannte den Vorfall einen „tragischen Unfall“. Der Unfall ereignete sich nur etwas mehr als eine Woche, nachdem Joshua den US-Social-Media-Star Jake Paul in der sechsten Runde eines Kampfes in Miami K.o. geschlagen hatte. Joshua soll noch in diesem Jahr gegen den ebenfalls aus Großbritannien stammenden Tyson Fury kämpfen.