Liebesdramen & Skandale ++ Promi-Wünsche für 2026

2025 war ein buntes Society-Jahr: Skandale, Liebesdramen und ein Abnehm-Hype sorgten für -Aufsehen.Wir blicken zurück – und gleichzeitig nach vorne. Welche Wünsche haben heimische Promis für 2026? Außerdem werfen wir einen Blick auf das „Krone“-Weltcup-Haus am Semmering, wo sich hochrangige Politiker ebenso einfanden wie Sportler-Größen.