Scheib wandelt auf den Spuren einer Ski-Legende

Mit enormem Selbstvertrauen dank dreier Saisonsiege steht Julia Scheib am Samstag beim Riesentorlauf in Kranjska Gora am Start. Dabei wandelt sie auch auf den Spuren einer der größten Ski-Asse in der Geschichte des Skisports. Doch die Verletzung von Kathi Liensberger trübte nicht nur die Stimmung von Scheib, sondern auch die ihrer Teamkolleginnen sowie die von Alpinchef Christian Mitter, der den Unfallhergang schildert.