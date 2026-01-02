Scheib wandelt auf den Spuren einer Ski-Legende

Austria: Beide Karajicas im Fadenkreuz der Justiz
Spieler laufen davon
Mit enormem Selbstvertrauen dank dreier Saisonsiege steht Julia Scheib am Samstag beim Riesentorlauf in Kranjska Gora am Start. Dabei wandelt sie auch auf den Spuren einer der größten Ski-Asse in der Geschichte des Skisports. Doch die Verletzung von Kathi Liensberger trübte nicht nur die Stimmung von Scheib, sondern auch die ihrer Teamkolleginnen sowie die von Alpinchef Christian Mitter, der den Unfallhergang schildert.
Mit einem breiten Grinsen geht Julia Scheib am Samstag beim Riesentorlauf in Kranjska Gora ins Rennen. Verständlich. Fünf Saisonrennen. Vier Podestplätze. Drei Siege. Eine beeindruckende Bilanz. Vor allem eine, die man in den Ergebnislisten der letzten Jahre vermisst hat.
