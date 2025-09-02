Diese Autofahrer sorgen für den meisten Ärger

Wenn Drängler erziehen wolle

Auf Platz zwei folgt ein Verhalten, das fast noch gefährlicher ist als das eigentliche Drängeln: plötzliches Bremsen als „Erziehungsmaßnahme“. Fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) ärgert sich über solche Reaktionen. Auf Platz drei: abrupte Spurwechsel (46 Prozent). Knapp dahinter mit 45 Prozent liegen jene, die es sich trotz leerer rechter Spur auf der Mittel- oder Überholspur bequem machen und den Verkehr blockieren.