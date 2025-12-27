Stellantis-Pläne: Mehr Sprit, mehr China-Autos

Jeep steht auf Achtzylinder

Neu positionieren will sich auch Jeep. Der jüngst präsentierte Compass soll in Europa zum Bestseller der amerikanischen Kultmarke werden. Auf den rustikalen Wrangler müssen Jeep-Fans allerdings in Zukunft verzichten, er wird nicht länger importiert. Ersetzen wird ihn der elektrische Recon. Das Flaggschiff der Offroad-Marke markiert der ebenfalls elektrische Wagoneer S. Ob Jeep bei beiden Stromern Verbrenner-Versionen nachreichen wird, bleibt abzuwarten. Die Chancen sind gering. Denn in den USA ist gerade eine Abkehr vom Elektro- und Rückkehr zum Verbrennungsmotor zu beobachten. Sogar hubraumstarke Achtzylinder sind wieder im Gespräch. Stichwort: Hemi.