ÖBB-Strecke Bischofshofen-Selzthal gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die Ennstalbahn von 8. September bis 6. Oktober zwischen Bischofshofen und Selzthal gesperrt. Die ÖBB bündeln Arbeiten an Bahnhöfen, Gleisen und Anlagen. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet, um die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten...