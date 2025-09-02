Vorteilswelt
Modernisierung kommt

ÖBB-Strecke Bischofshofen-Selzthal gesperrt

Salzburg
02.09.2025 12:00
Wegen Bauarbeiten wird die Ennstalbahn von 8. September bis 6. Oktober zwischen Bischofshofen und Selzthal gesperrt. Die ÖBB bündeln Arbeiten an Bahnhöfen, Gleisen und Anlagen. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet, um die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten...

Vier Wochen lang steht der Bahnverkehr auf der Ennstalstrecke zwischen Bischofshofen und Selzthal still. Von 8. September bis 6. Oktober führen die ÖBB gebündelt zahlreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten durch.

Ziel ist es, den Ausbau bis 2030 barrierefrei, sicher und zukunftsfähig zu gestalten. Während der Sperre wird am Umbau des Bahnhofs Haus gearbeitet, mehrere Eisenbahnkreuzungen werden umgestaltet und technische Anlagen modernisiert. Entlang der Strecke erneuern Teams zudem Gleise, erledigen Wartungen und Grünschnitt.

Insgesamt investieren die ÖBB rund 200 Millionen Euro in die Modernisierung der Ennstalbahn. Bereits fertiggestellt ist der neue Bahnhof Hüttau, weitere Projekte betreffen unter anderem Altenmarkt, Radstadt, Mandling und Wörschach.

Lesen Sie auch:
Zementhersteller Leube produziert auch Lärmschutzwände für Bahnstrecken
Firmen zuversichtlich
Salzburgs Industrie will am Bahnbau mitnaschen
27.07.2025
Fernverkehr reduziert
Deutsches Eck wird gesperrt – ÖBB reagieren früh
23.07.2025
Krone Plus Logo
Flachgautunnel
Steht Milliarden-Projekt der ÖBB vor dem Aus?
08.08.2025

Zusätzlich entstehen sieben neue elektronische Stellwerke, die den Zugverkehr künftig von Salzburg aus fernsteuern. Für die Fahrgäste bringt der Ausbau langfristig Vorteile: mehr Verbindungen, dichtere Takte, komfortablere Bahnhöfe und verbesserte Sicherheit.

Während der Sperre sorgt ein Schienenersatzverkehr für die Verbindung entlang der Strecke.

