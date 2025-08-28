Familienurlaub abgebrochen: „Brauche Pause!“

Achtfach-Mutter an ihren Grenzen

„Bei mir war kein Platz mehr zum Atmen“, erzählt Anna-Maria Ferchichi in ihrem Podcast „Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim“. Bis jetzt habe die Achtfach-Mama noch mit niemandem über das Thema gesprochen, nun muss sie ihre Gedanken dazu aber teilen. Sie sei nicht der Typ, der ausflippt. Sie sei eigentlich sehr ausgeglichen. „Ich habe in diesem Urlaub gemerkt, dass ich nicht kann. Ich muss alleine sein, ich ertrage das nicht“, sagt sie. Den der Urlaub war für sie kein richtiger Urlaub. Durch den Unfall ihres Sohnes und dem damit verbundenen Stress konnte sie keine Minute entspannen.