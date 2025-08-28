Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stress bei Ferchichis

Familienurlaub abgebrochen: „Brauche Pause!“

Society International
28.08.2025 18:00
Bushido lebt seit 2022 mit seiner Anna-Maria in Dubai.
Bushido lebt seit 2022 mit seiner Anna-Maria in Dubai.(Bild: Frederic Kern / Action Press / picturedesk.com)

Bei ihr steht die Familie über allem: Anna-Maria Ferchichi ist die Mutter von acht Kindern und Frau von Bushido. Im letzten Familienurlaub wurde der Super-Mutter alles zu viel – sie musste abbrechen.

0 Kommentare

Zuerst verletzte sich ihr Sohn schwer, jetzt musste sie frühzeitig abreisen – bei der Familie Ferchichi geht es zurzeit drunter und drüber. Was eigentlich als entspannter Urlaub mit der ganzen Großfamilie geplant war, entpuppte sich schnell als Albtraum.

Sohn Djibi schwer verletzt
Es fing damit an, dass Anna-Maria Ferchichis Sohn Djibi bei einem Bootsunfall fast sein kompletter Arm durchtrennt worden war. Der Kleine musste daraufhin notoperiert werden – für die Mama des 11-Jährigen ein Riesen-Schock. 

Zitat Icon

Ich habe in diesem Urlaub gemerkt, dass ich nicht kann. Ich muss alleine sein, ich ertrage das nicht.

Anna-Maria Ferchichi in ihrem Podcast „Zwischen Dubai und Köln“

Lesen Sie auch:
Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet.
Offene Ehe?
Anna-Maria Ferchichi spricht Klartext über Gerücht
25.02.2025
Schwerer Sportunfall
„Fast Arm durchtrennt“: Bushidos Sohn notoperiert
08.06.2025

Achtfach-Mutter an ihren Grenzen
„Bei mir war kein Platz mehr zum Atmen“, erzählt Anna-Maria Ferchichi in ihrem Podcast „Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim“. Bis jetzt habe die Achtfach-Mama noch mit niemandem über das Thema gesprochen, nun muss sie ihre Gedanken dazu aber teilen. Sie sei nicht der Typ, der ausflippt. Sie sei eigentlich sehr ausgeglichen. „Ich habe in diesem Urlaub gemerkt, dass ich nicht kann. Ich muss alleine sein, ich ertrage das nicht“, sagt sie. Den der Urlaub war für sie kein richtiger Urlaub. Durch den Unfall ihres Sohnes und dem damit verbundenen Stress konnte sie keine Minute entspannen.

Im Juli letzten Jahres teilte Anna-Maria Ferchichi dieses süße Familienfoto aus ihrem Urlaub in Südtirol.

„Musste abbrechen“
Nach dem ganzen Stress beschloss die 43-Jährige, den Urlaub frühzeitig abzubrechen und fuhr alleine zurück nach Dubai. „Ich habe gedacht, ich muss hier weg. Ich habe dann zu Anis und den Kindern gesagt: Ich werde wieder nach Hause fahren. Ich muss jetzt einfach mal alleine sein.“, erzählte sie im Podcast.

Ferchichi musste an sich selbst denken
Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahrzehnten machte Anna-Maria etwas nur für sich. „Es war ein Zwiespalt zwischen ‘Ich brauche das‘ und ‘Warum mache ich das?‘“, gibt sie zu. Dass sie selten um Hilfe bittet und oft glaubt, alles allein bewältigen zu müssen, sei ihr erst jetzt richtig bewusst geworden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
187.697 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
97.657 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.707 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1925 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1879 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1870 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Society International
Stress bei Ferchichis
Familienurlaub abgebrochen: „Brauche Pause!“
Töchter unzertrennlich
Patchwork-Glück bei Bradley Cooper und Gigi Hadid
Sorge um Star wächst!
George Clooney muss in Venedig weiter pausieren
Ankunft im Diva-Style
Kim Kardashian versext im Guckloch-Kleid Venedig
Kardashian-Lookalike
French Montana verlobt sich mit Dubai-Prinzessin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf