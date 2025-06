„Fast Arm durchtrennt“: Bushidos Sohn operiert

„Am liebsten will man seine Kinder nie wieder loslassen“

„So was wie heute wünsche ich keinem und hat uns wissen lassen, wie schnell alles umschlagen kann“, schrieb Anna-Maria weiter. Einen Moment habe man Spaß, im anderen „legen sie ihn schon im Krankenwagen in Narkose, weil er solche Schmerzen hatte“. Sie appelliert an andere Eltern: „Bitte lasst eure Kinder nicht mehr solche Dinge machen. So was kann jedem passieren.“ Auch Bushido äußerte sich in seinem Beitrag nachdenklich: „Am liebsten will man seine Kinder nie wieder loslassen.“