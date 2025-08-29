Wie gut sind Sie in der Kunst des Smalltalk?

Ein guter Gastgeber achtet dennoch darauf, dass er auf seiner Veranstaltung nur solche Menschen zueinander führt, die auch eine reelle Chance haben, vom Smalltalk zum Sinngespräch zu gelangen – wenn nicht sogar noch viel, viel weiter (das sind überhaupt die besten Gastgeber). All das ist mir inzwischen abhandengekommen. Ich habe den Smalltalk verlernt, und wenn ich ihn doch noch anreiße, dann schäme ich mich heute vor mir selbst. Folglich meide ich das Gespräch mit Fremden von Anfang an, oder ich beginne sofort mit einem sinnvollen Austausch und überfordere mein Gegenüber, indem ich ihm zu nahetrete, weil ich es zur Ernsthaftigkeit zwinge oder mit der Tür ins Schloss falle.