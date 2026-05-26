Das Spiel der Runde endete mit einer Notoperation

Das FAN.at-Spiel der Runde zwischen Tabellenschlusslicht Mäder und Aufstiegsaspirant Vandans endete in der 3. Landesklasse mit einem 2:2-Remis. Wobei der Sport in Anbetracht der Ereignisse ein wenig in den Hintergrund trat.
„Unser Tormann Martin Moosbrugger wurde in den Anfangsminuten zweimal beinhart attackiert und musste noch während des Spiels mit der Rettung ins Krankenhaus Feldkirch gebracht und wegen eines Milzrisses notoperiert werden“, sagt der sportliche Leiter der Vandanser Johannes Ganahl. Er wird sich noch zeitnah beim Vorarlberger Fußballverband erkundigen, ob die Verletzungen des Torhüters Folgen für den attackierenden Spieler haben werden. Vom Schiedsrichter gab es am Platz keine Sanktion.
Vandans hält auf Platz vier der 3. Landesklasse, mit der klaren Absicht, aufzusteigen. „Wenn das klappt, ist es gut, sonst probieren wir das im nächsten Jahr erneut“, sagt Ganahl.
Im Netz bereits erstklassig
Der sportliche Leiter ist zudem für den Auftritt der Vandanser bei Instagram hauptverantwortlich. Er dreht immer wieder Videos mit den Spielern, Andre Schwarzmann ist dann für die Verarbeitung auf Instagram zuständig: „Das kommt sehr gut an, wir haben viele User, die sich unsere Videos anschauen“, sagt Ganahl.
Begehrtes Trainingslager-Revier
Einige Trainingslager auf dem Vandanser Platz sind auch heuer geplant. Wil kommt mit der Profitruppe, St. Gallen mit drei Nachwuchsteams. „Wir müssen das Gelände selbst erhalten. Demnächst werden einige Reparaturen fällig. Die Einnahmen aus den Trainingslagern tun uns gut“, sagt Obmann Martin Schreiber.
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