Das Spiel der Runde endete mit einer Notoperation

„Unser Tormann Martin Moosbrugger wurde in den Anfangsminuten zweimal beinhart attackiert und musste noch während des Spiels mit der Rettung ins Krankenhaus Feldkirch gebracht und wegen eines Milzrisses notoperiert werden“, sagt der sportliche Leiter der Vandanser Johannes Ganahl. Er wird sich noch zeitnah beim Vorarlberger Fußballverband erkundigen, ob die Verletzungen des Torhüters Folgen für den attackierenden Spieler haben werden. Vom Schiedsrichter gab es am Platz keine Sanktion.