Ist unser Schulsystem zu hart für unsere Kinder?

Zu wenig Freizeit, zu viel Druck, zu wenig Durchatmen. Zwischen Stundenplan, Hausübungen, Lernmarathon und Prüfungsspirale bleibt Schülern oft nur ein schmales Zeitfenster für Sport, Freundschaften und Schlaf. Während Unterrichtsblöcke und Vorbereitung inzwischen zeitlich fast einer Vollzeitstelle ähneln, fühlen sich viele dennoch nicht fair beurteilt und gesundheitliche Warnsignale nehmen zu. Wie erleben Sie oder Ihre Kinder den Balanceakt zwischen Schulalltag und Privatleben?