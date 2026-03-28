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Ist unser Schulsystem zu hart für unsere Kinder?

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28.03.2026 14:00
Wie geht es Ihren Kindern in der Schule?
Wie geht es Ihren Kindern in der Schule?(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
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Von Community

Zu wenig Freizeit, zu viel Druck, zu wenig Durchatmen. Zwischen Stundenplan, Hausübungen, Lernmarathon und Prüfungsspirale bleibt Schülern oft nur ein schmales Zeitfenster für Sport, Freundschaften und Schlaf. Während Unterrichtsblöcke und Vorbereitung inzwischen zeitlich fast einer Vollzeitstelle ähneln, fühlen sich viele dennoch nicht fair beurteilt und gesundheitliche Warnsignale nehmen zu. Wie erleben Sie oder Ihre Kinder den Balanceakt zwischen Schulalltag und Privatleben?

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Kopfschmerzen, Einschlafprobleme, Blackouts vor Tests, Konzentrationslöcher: Für etliche Oberstufenschüler gehören solche Reaktionen bereits zum Routine-Vokabular, wenn Leistungsdruck und unklare Anforderungen zusammenkommen. Häufig genannt werden undurchschaubare Benotung, kurzfristige Wiederholungen, dicht gedrängter Stoff und wenig Zeit zum Verinnerlichen.

Parallel wächst der Wunsch nach einer verständlicheren Vermittlung, mehr Praxisnähe und einem Unterrichtsbeginn, der mit jugendlichen Biorhythmen nicht kollidiert. Weniger Prüfungen, dafür qualitatives Feedback, weniger Auswendiglernen, mehr Anwendungsbezug: So lauten einige der Forderungen. Lehrkräfte wiederum verweisen auf Lehrpläne, knappe Ressourcen und den Erwartungsdruck von außen.

Wie nehmen Sie die Situation wahr? Würde ein späterer Beginn am Morgen die Schüler entlasten? Braucht es weniger Tests oder eher klarere Kriterien und mehr Rückmeldung? Welche Maßnahmen würden Sie sofort umsetzen, um Gesundheit und Lernqualität gleichzeitig zu stärken? 
Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Perspektiven, Erfahrungen und Lösungsideen unten in den Kommentaren!

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