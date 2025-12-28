Blaue Mark: Die neue steirische Politik-Landkarte

„In der Musik kommen wir uns selbst wieder näher“
Ein Jahr nach der Landtagswahl in der Steiermark zieht die „Krone“ Bilanz: Wie haben sich 2025 die Parteien geschlagen? Die grüne Mark ist längst blau eingefärbt, die Schwarzen kämpfen als Juniorpartner – ebenso die vom Roten Max Lercher angeführte Opposition.
Kurz vor Weihnachten 2024 hatte die Steiermark eine neue Landesregierung: Erstmals gab es die Kombination FPÖ und ÖVP – unter Führung der Blauen. Die SPÖ musste den bitteren Gang in die Opposition antreten und arbeitet sich seitdem mit den Grünen, den NEOS und der KPÖ an der Regierung ab.
