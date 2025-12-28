Blaue Mark: Die neue steirische Politik-Landkarte

Kurz vor Weihnachten 2024 hatte die Steiermark eine neue Landesregierung: Erstmals gab es die Kombination FPÖ und ÖVP – unter Führung der Blauen. Die SPÖ musste den bitteren Gang in die Opposition antreten und arbeitet sich seitdem mit den Grünen, den NEOS und der KPÖ an der Regierung ab.