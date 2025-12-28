Vierschanzentournee: Quali in Oberstdorf 16.30 Uhr

ÖSV-Adler heuer Jäger

Für Stefan Kraft, der im Vorjahr auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig triumphiert hatte, seien Prevc, Kobayashi und Raimund die stabilsten und besten Springer der bisherigen Saison gewesen. „Das muss man klar sagen. Aber das heißt oft noch nichts“, betonte der Pongauer. Das ÖSV-Team fährt jedenfalls in der Außenseiterrolle zum Auftakt nach Deutschland. Titelverteidiger Tschofenig steckt nach einem 34. Platz in Engelberg in der Krise – die Weihnachtspause nutzte der Kärntner vor allem zur Problemsuche im Anlauf und beim Material.