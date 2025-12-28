Wieso bei den Prognosen Vorsicht geboten ist

Was wir daraus lernen können: Mit den Gewissheiten in der Politik muss es nicht weit her sein. Sie kann dramatisch überraschen – oft nicht nur die Wähler, sondern auch die handelnden Personen selbst. So ist bei Prognosen für das neue Jahr Vorsicht geboten. Denn Überraschungen sind wahrscheinlich. Positive Überraschungen – zumindest möglich.