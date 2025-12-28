Dafür geben Festspiel-Sponsoren privat Geld aus
Garage mit Red Carpet
Eine Autogarage mit rotem Teppich, Privatkonzerte von Helene Fischer und mehrere Immobilien auf dem Feriendomizil Mallorca – nicht nur bei den Festspielen machen die schwerreichen Sponsoren ordentlich Kohle locker. Die „Krone“ hat sich angeschaut, wie die deutschen Multimilliardäre privat ticken.
Klassische Musik fördert Schrauben-Milliardär Reinhold Würth gerne. Noch lieber gibt er sich aber dem Schlager hin. Vor allem der Königin des Schlagers: Helene Fischer.
