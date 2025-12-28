Finale Phase! Sturm geht jetzt in die Offensive

Nämlich für Noch-Ried-Trainer Maximilian Senft! Und zwar dann, wenn der 36-jährige Wiener im Februar auf der Bank der Grazer und nicht mehr auf jener der Gäste Platz nehmen sollte. Denn der „Poker“ um den früheren Pokerspieler Senft geht in die heiße Phase. Geblufft wird seitens der Grazer, bei denen Sportchef Michael Parensen mit möglichen Trainerkandidaten in den letzten Tagen auch persönliche Gespräche geführt hat, nicht mehr.