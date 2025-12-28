Finale Phase! Sturm geht jetzt in die Offensive

Mit dem Heimspiel gegen Ried eröffnet Fußballmeister Sturm am 8. Februar sein neues Bundesliga-Jahr in Graz-Liebenau. So weit, so unspektakulär. Es spricht – Stand jetzt – aber einiges dafür, dass diese Partie eine besonders emotionale wird.
Nämlich für Noch-Ried-Trainer Maximilian Senft! Und zwar dann, wenn der 36-jährige Wiener im Februar auf der Bank der Grazer und nicht mehr auf jener der Gäste Platz nehmen sollte. Denn der „Poker“ um den früheren Pokerspieler Senft geht in die heiße Phase. Geblufft wird seitens der Grazer, bei denen Sportchef Michael Parensen mit möglichen Trainerkandidaten in den letzten Tagen auch persönliche Gespräche geführt hat, nicht mehr.
Zuletzt gab’s, wie man aus Oberösterreich hörte, auch ein Telefonat zwischen den Klubpräsidenten Christian Jauk und Roland Daxl. Das der Boss der Rieder dem Vernehmen nach so beendete: „Schick‘ ein Angebot, wenn unsere Vorstellungen für euch finanziell vertretbar sind!“
Ob sich Sturms Sportchef Parensen – und in weiterer Folge dann auch der Klubvorstand – am Ende unter mehreren angehörten Kandidaten tatsächlich für Senft entscheiden, ist Stand jetzt allerdings offen. Vor allem dann, wenn die finanziellen Forderungen der Rieder schlichtweg zu hoch bleiben.
Daher ist auch relativ logisch, dass Sturm weiterhin an mehreren Fronten gleichzeitig verhandelt. Etwa, wie berichtet, in Altach. So sollen die Vorarlberger gestern offiziell „Post“ vom Meister erhalten haben. „Mittlerweile gibt es ein konkretes Interesse von Sturm an Trainer Fabio Ingolitsch. Ein Angebot liegt noch nicht vor“, bestätigt Altachs Sportdirektor Philipp Netzer. Was noch nicht war, kann aber noch werden.
Fakt in jedem Fall: Die Zeit in Graz-Messendorf drängt! Denn bereits Anfang der kommenden Woche will Sturm seinen neuen Cheftrainer fixieren und dann der Öffentlichkeit vorstellen. Sportchef Parensen ist dennoch guter Dinge, sein Ziel zu erreichen: „Wir befinden uns weiterhin in einem sehr intensiven Prozess, den richtigen Trainer für Sturm zu finden. Aber ja, wir sind in der finalen Phase der Gespräche.“
