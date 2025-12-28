„Wir werden schlechter geredet als wir sind“

Dafür geben Festspiel-Sponsoren privat Geld aus
Österreichs Skispringer reisten in diesem Jahr nicht als Favoriten zum Auftakt der 74. Vierschanzentournee. Das Trio Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig ist in der Jokerrolle dennoch brandgefährlich. Sticheleien aus dem Ausland lassen die Super-Adler kalt.
Vor einem Jahr schrieben Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft Geschichte. Dreifachsieg bei der Vierschanzentournee, elf von zwölf möglichen Stockerlplätzen in den Einzelbewerben – historisch! In dieser Saison reisten sie nicht als Favoriten nach Oberstdorf. Im Ausland wird das mit Wohlwollen registriert.
