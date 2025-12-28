„Wir werden schlechter geredet als wir sind“

Vor einem Jahr schrieben Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft Geschichte. Dreifachsieg bei der Vierschanzentournee, elf von zwölf möglichen Stockerlplätzen in den Einzelbewerben – historisch! In dieser Saison reisten sie nicht als Favoriten nach Oberstdorf. Im Ausland wird das mit Wohlwollen registriert.