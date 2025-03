VW Tayron: Tigu-lang oder doch ein Baby-Touareg?

Da ist richtig viel Platz!

Klar, es kommt nicht nur auf die Größe an, atmosphärisch ist der Unterschied zum Touareg größer, jedenfalls im Innenraum. Dessen Design entspricht im Wesentlichen dem des Tiguan. Die Dimensionen sind jedoch dergestalt, dass der Tayron auch als Siebensitzer angeboten werden kann (allerdings nicht beim Plug-in-Hybrid). Natürlich sitzt man auf den „billigen Plätzen“ bei Weitem nicht so opulent wie in Reihe zwei, aber dafür, dass das ein SUV und kein Van ist, geht das Platzangebot schon in Ordnung. Vor allem ist die Umklappfunktion der Lehnen zum Einsteigen gut gemacht und es braucht keine Houdini- oder Yogini-Fähigkeiten, um da rein- oder rauszukommen.