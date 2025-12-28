„In der Musik kommen wir uns selbst wieder näher“

Wie passen diese Miniaturen, diese tönenden Mikrodramen in unsere schnelle und laute Gegenwart? „Sehr gut! Man lernt auf diese Weise wenigstens für zwei, drei Minuten zu sich selbst zurückzufinden. Wir haben ja über die letzten Jahrzehnte eine solche rapide Verschnellerung unseres Lebens mitgemacht, dass man mitunter gar nicht mehr weiß, was das heißt, Zeit mit sich selbst zu verbringen oder einmal zu reflektieren. Wenn man sich dann auf sowas einlässt, das ist schon unglaublich, wie einen das plötzlich woanders hinführt. Damit kommen wir uns selbst wieder ein Stück weit näher.“