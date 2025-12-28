Warum sich die EU mit Katzen-Chips beschäftigt

Neue Kräfteverhältnisse im Parlament

„Das ist die neue Mehrheit im Europaparlament, die mehr mit Hausverstand agiert und weniger ideologische Überregulierung machen will, wie das in der alten Periode mit knappen Mehrheiten der Fall war. Jetzt haben wir eine knappe, aber eben ausreichende Mehrheiten“, so Mandl zu den neuen Kräfteverhältnissen rechts der Mitte im Europaparlament, die es der Volkspartei zuletzt ermöglichten, die Entwaldungsverordnung und das Lieferkettengesetz zu entschärfen und das geplante Verbot für Verbrennermotoren rückgängig zu machen.