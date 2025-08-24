Vorteilswelt
Feuerwehr barg Auto nach Unfall aus dem Graben

Salzburg
24.08.2025 17:40
Die Feuerwehr half auf bei der Bergung des Fahrzeugs.
Mit Unterstützung selbst aus einem verunglückten Auto schaffte es eine Person nach dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin am Tennengebirg (Salzburg). Kurios: Nachdem vorerst unklar war, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befinden, wurde eine Suchaktion gestartet. 

Warum das Auto in der Nacht auf Samstag von der Fahrbahn abgekommen ist, war vor Ort ebenfalls nicht zu klären. Neben der Feuerwehr, die um 2.28 Uhr alarmiert wurde, waren auch die Polizei, die Rettung und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Für die Dauer der Arbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach dem Bergen und Verladen des Autos konnte die Straße wieder freigegeben werden.

