Motorradfahrer kracht in Böschung bei Lend

Ein 54-jähriger Deutscher verlor am Samstagnachmittag in Lend die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in eine Böschung. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Am Bike entstand Totalschaden, die Pinzgauer Bundesstraße war eine Stunde nur einspurig passierbar.
Auf der Pinzgauer Bundesstraße kam es am 23. August zu einem schweren Motorradunfall. Ein 54-jähriger Deutscher geriet aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte gegen die steile Böschung neben der B311.
Nachkommende Autofahrer hielten sofort an und leisteten Erste Hilfe. Kurz darauf trafen Notarzt und Rettung ein, versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus Schwarzach. Am Motorrad blieb nichts mehr zu retten – Totalschaden.
Die B311 war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund eine Stunde nur einspurig befahrbar. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.