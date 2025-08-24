Vorteilswelt
Crash auf B311

Motorradfahrer kracht in Böschung bei Lend

Salzburg
24.08.2025 14:30
Notarzt und Rettung brachten den Mann ins Krankenhaus Schwarzach (Symbolbild)
Notarzt und Rettung brachten den Mann ins Krankenhaus Schwarzach (Symbolbild)(Bild: Jauschowetz Christian)

Ein 54-jähriger Deutscher verlor am Samstagnachmittag in Lend die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in eine Böschung. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Am Bike entstand Totalschaden, die Pinzgauer Bundesstraße war eine Stunde nur einspurig passierbar.

0 Kommentare

Auf der Pinzgauer Bundesstraße kam es am 23. August zu einem schweren Motorradunfall. Ein 54-jähriger Deutscher geriet aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte gegen die steile Böschung neben der B311.

Nachkommende Autofahrer hielten sofort an und leisteten Erste Hilfe. Kurz darauf trafen Notarzt und Rettung ein, versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus Schwarzach. Am Motorrad blieb nichts mehr zu retten – Totalschaden.

Die B311 war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund eine Stunde nur einspurig befahrbar. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

