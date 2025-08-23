„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“

Man müsse sicher noch mehrere Jahre mit diesem Verkehrsaufkommen leben und könne nur versuchen, die Ortszentren zu schützen. Für heuer hofft sie, dass sich die Stausituation wie bisher ab Mitte September bessert. Eine Entschärfung zeitgleich zum Schulbeginn gebe es vermutlich noch nicht. „Viele fahren gerade dann noch einmal in den Süden.“