Wie Musikmanager mit Herz kranken Kindern hilft

„Das Schönste für mich ist, in Kinderaugen zu sehen und zu wissen, dass es ihnen besser geht“, erzählt Thomas Hetlinger, 61, zweifacher Vater (gesunder Nachkommen), im Brotberuf Musikmanager. In der Freizeit organisiert er seit Jahren Benefizveranstaltungen, um Geld für Familien in Not zu sammeln. Eine Reihe von Prominenten aus Kultur und Sport unterstützen ihn dabei regelmäßig.