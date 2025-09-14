Mit Goldhaube und Merkbüchlein für Schönes

Kleid erinnert an Kaffeehausbesitzerin

„Diese Verleihung hat uns sehr mit Stolz erfüllt“, so die Bürgerfrauen um Obfrau Tanja Karl, die neben sozialen Aufgaben auch kulturelle Pflichten erfüllen, stets bei der Kräutersegnung in Maria Gail dabei sind und in ihren edlen Kleidern zahlreiche Veranstaltungen besuchen. Das Kleid der Villacher Bürgerfrauen entstand nach einem Portrait der Villacher Kaffeehausbesitzerin Maria Klimbacher aus dem Jahr 1820. Es ist bodenlang, zweiteilig und einfärbig, mit einem breiten Spitzenkragen. An der silbernen Gürtelkette sind die Initialen der Trägerin zu sehen. Eine kleine silberne Geldbörse am Gürtel steht für die Macht und Würde der Hausfrau. Goldspitze auf schwarzer Unterlage bildet die vorne aufgebogene Goldhaube; hinten prangt eine Schleife.