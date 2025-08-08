Bregenzer standen ohne den ersten Scorer im Stau

SW Bregenz gastiert heute (18) in St. Pölten, reiste dafür bereits gestern an. Zum Glück, wie sich erwies. Denn die Festspielstädter steckten stundenlang im Stau, kamen erst spätabends in Niederösterreich an. Das außerdem ohne Mittelstürmer Daniel Nussbaumer, der im ersten Saisonspiel am vergangenen Wochenende gegen Rapids Amateure für den erlösenden späten Ausgleich gesorgt hatte. „Daniel war schon die ganze Woche krank, konnte darum nicht mit“, sagt Coach Regi van Acker, „nicht optimal, aber wir haben genügend andere Spieler.“ Der restliche Kader ist fit, Atsushi Zaizen könnte Nussbaumer als vordersten Angreifer ersetzen.