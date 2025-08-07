Pfandbetrug am Festival in Lustenau

Mitarbeiter von Sub-Unternehmen verdächtigt

Trotz dieser Verschwiegenheit aufseiten der Beamten sind bereits einige Fakten zu dem Fall durchgesickert. So soll es sich um einen ausgeklügelten Betrug rund um Pfandgelder handeln: Die sechs Verdächtigen arbeiteten für ein Sub-Unternehmen, das von der Security-Firma angeheuert worden ist, die wiederum vom Festival beauftragt worden war. Mit welchen Aufgaben genau das Sub-Unternehmen betraut wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Festzustehen scheint jedoch, dass die sechs Verhafteten illegal Pfandgelder in einer Höhe von jeweils bis zu 5000 Euro auf ihre Festivalbänder geladen hatten.