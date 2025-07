Klimaaktivisten kritisieren Szene Openair

Am kommenden Wochenende geht das beliebte Szene Openair in Lustenau über die Bühne. Headliner sind unter anderen Jan Delay und Ski Aggu. Es ist aber ein anderer Act, der im Vorfeld des Festivals für Aufregung sorgt: Yung Hurn. Der umstrittene Rapper steht am Freitag auf der Bühne – und das gefällt nicht allen. So kritisieren die Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“ das Booking von Yung Hurn durch das Festivalteam. Sie werfen dem Musiker unter anderem Sexismus vor: „Yung Hurn steht seit Jahren wegen sexistischer, sexualisierender und rassistischer Texte in der Kritik. In Songs wie „Ponny“ oder „Rauch“ rappt er unter anderem über „kleine Bitches“, „Wichse auf dem Gesicht“ oder „Asia-Bitches“, reproduziert stereotype Bilder und bedient sexualisierte Gewaltfantasien. Zusätzlich kursieren immer wieder Missbrauchsvorwürfe, zu denen der Künstler nie Stellung bezogen hat,“ schreiben die Aktivisten.