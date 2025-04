Mercedes-Angebote sind häufig Abzock-Fallen!

Klarer Rat: Erst prüfen, dann zahlen

Mercedes-Benz ruft zu besonderer Vorsicht auf. In Verdachtsfällen sollten Empfänger von E-Mails den Absender sorgfältig prüfen und keinesfalls Geld überweisen, ohne ein Fahrzeug vorher gesehen zu haben. Bei Unsicherheiten empfiehlt der Konzern, sich an autorisierte Händler und Niederlassungen zu wenden. Eine Übersicht findet sich auf der Mercedes-Benz-Website. Kunden können sich zudem unter 00800 9777 7777 an den Kundenservice wenden.