Heimlich bei Sex gefilmt! Leichtathletin packt aus

In einem Interview mit dem Magazin „Runners“ hat Zoe Sedney offen über ihr geleaktes Sexvideo gesprochen. Die niederländische Leichtathletin war 2023 heimlich beim Geschlechtsverkehr mit einem Mannschaftskollegen gefilmt worden, das Video ging anschließend an den nationalen Leichtathletikverband.
Ohne zu wissen, worum es denn eigentlich geht, sei Sedney damals zu einem Meeting gebeten worden. „Sie sagten, ich sei in einer privaten Situation aufgenommen worden, als ich mit einem meiner Trainingspartner intim war, und dass diese Bilder verbreitet worden seien“, erinnerte sich die 23-Jährige.
„Du weißt nicht mehr, was gerade mit dir passiert“
Sedney selbst habe bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal von dem Video gewusst, entsprechend groß sei auch der Schock gewesen, wie sie nun verriet: „Du weißt nicht mehr, was gerade mit dir passiert. Du bist so verletzlich. Fürchterlich.“
Offenbar war es ihr Teamkollege selbst, der sich und Sedney heimlich aufgenommen hatte. Zwar wurde der Läufer zwischenzeitlich suspendiert, kehrte jedoch bald wieder ins Trainingszentrum zurück, wo er weiterhin gemeinsam mit Sedney trainierte. Was die Hürden-Läuferin außerdem ärgert: „Es hat kein offenes und ehrliches Gespräch gegeben, keine ehrliche Erklärung oder Stellungnahme. Es ist nichts passiert, was mir den Eindruck vermittelt hätte, dass er an sich arbeitet und aus der Situation gelernt hatte.“
Das habe Sedney ein „Gefühl der kompletten Machtlosigkeit“ gegeben, sie verließ das Trainingszentrum und trainierte von da an bei ihren Eltern. Dadurch verlor die Niederländerin jedoch die Chance, an den Olympischen Spielen in Paris teilzunehmen. Was folgte, waren Depressionen und der Rücktritt vom Sport. Mittlerweile habe Sedney die Freude am Laufen zurückgewonnen, sie trainiert nun gemeinsam mit Para-Sportlern unter dem ehemaligen Leichtathleten Guido Bonsen. „Ich kann ehrlich sagen, dass ich noch nie in meinem Leben so glücklich war. Ich fühle mich gut“, so Sedney, die solch eine Erfahrung wie vor zwei Jahren hoffentlich nie wieder durchleben muss ...
