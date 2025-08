USA: Keine Entwicklungshilfe mit Verhütungsmitteln

Die Mittel sollten den Zugang zu Verhütung in Ländern des globalen Südens erleichtern. Laut Medienberichten lagern die Spiralen, Implantate, Pillen und Co derzeit in Belgien. Die dortige Regierung versucht bereits, das Vernichten der Vorräte zu verhindern. Man habe diplomatische Schritte bei der US-Botschaft in Brüssel unternommen und prüfe Möglichkeiten, um das Vorhaben zu verhindern, hieß es. Die Mittel haben teils Haltbarkeitsdaten bis 2031 und könnten somit noch mehrere Jahre verwendet werden.