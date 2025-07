USA zerstören jede Menge Verhütungsmittel

Die Teams von Ärzte ohne Grenzen sind nun besorgt über Lieferengpässe bei diesen Produkten. In den Regionen, in denen die Organisation arbeitet – oft solche, in denen die Menschen von Konflikten, Krisen, Krankheitsausbrüchen oder Naturkatastrophen betroffen sind – ist der Zugang zu Verhütungsmitteln bereits eingeschränkt.