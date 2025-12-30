KAC-Talent auf Spuren von Koch, Ibounig und Pöck

Support von Kempe

Der letzte Crack, der als Gitterspieler mit 17 Jahren ein Tor für die Rotjacken erzielt hat, war im Oktober 2009 Stürmer Markus Pöck – mit 17 Jahren und 266 Tagten. „Auf das kann man schon stolz sein, wenn man in so einem Ranking genannt werden kann – auch wenn noch viel fehlt, dass ich mich mit einem Thomas Koch vergleichen kann“, grinst der SSLK-Schüler. „Aktuell ist das Selbstvertrauen groß, die erfahrenen Cracks wie Mario Kempe unterstützen mich auch toll.“