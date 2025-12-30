Vorteilswelt
Acht Ausfälle drohen

KAC-Talent auf Spuren von Koch, Ibounig und Pöck

Kärnten
30.12.2025 09:57
KAC-Stürmer Johannes Dobrovolny (vorne) bei seinem ersten Torjubel.
KAC-Stürmer Johannes Dobrovolny (vorne) bei seinem ersten Torjubel.(Bild: GEPA)

Personaltechnisch wird‘s bei Eishockey-Vizemeister KAC knackig! Im schlimmsten Fall könnten am Dienstag beim Hit in Laibach acht Cracks ausfallen. Doch die Klagenfurter haben einen Lauf und viele Talente, die aufzeigen. Wie den 17-jährigen Johannes Dobrovolny, der in Wien mit 17 Jahren erstmals traf und damit auf den Spuren von Ex-Stars wie Koch wandelt.

Langsam wird’s beim KAC mit den Verletzungen kritisch. Beim Hit am Dienstag beim Dritten Laibach könnten dem Tabellenführer im schlimmsten Fall sogar acht Cracks fehlen:

Kapitän Thomas Hundertpfund, Jordan Murray und Luka Gomboc sind ja langfristige Ausfälle. Auf diese Liste kam jetzt auch Abwehrchef Jesper Jensen Aabo, der sich bei einem Zusammenstoß im Training am Knie verletzte und einen Monat out sein wird. David Waschnig (nach Check gegen den Kopf) und Maxi Preiml bekamen in Wien etwas ab – bei Preiml gibt’s leichte Hoffnung auf einen Einsatz. Topscorer Mathias From und Tobias Sablattnig sind krank und wackeln daher.

Bitter! Abwehrchef Jesper Jensen Aabo fällt einen Monat aus.
Bitter! Abwehrchef Jesper Jensen Aabo fällt einen Monat aus.(Bild: GEPA)

„Sind stark im Kopf!“
Und trotz der Ausfälle fegen die Klagenfurter aktuell wie ein Wirbelwind durch die heimische Liga, halten bei fünf Siegen in Folge. „Wir sind stark im Kopf und das Mannschaftsspiel ist spitze. Wir lassen defensiv wenig zu und sind vorne effizient“, sagt Co-Trainer David Fischer. „Fällt jemand aus, springen eben die jungen Cracks ein.“

Erfolgs-Schläger brach
Wie Johannes Dobrovolny! Der Klagenfurter erlebte ein Traum-Wochenende – erst verbuchte er beim Derbysieg am Samstag einen Assist, am Sonntag beim 3:1-Erfolg in Wien legte er mit 17 Jahren sein erstes Profitor drauf. „Schöner geht’s nicht, der Puck bekommt daheim einen Ehrenplatz“, meint das Talent. Den Erfolgs-Schläger musste der Flügelstürmer schon austauschen, der brach beim Training am Montag.

Im Training am Montag brach der Erfolgs-Schläger von Johannes Dobrovolny.
Im Training am Montag brach der Erfolgs-Schläger von Johannes Dobrovolny.(Bild: Marcel Santner)

Koch und Ibounig trafen jünger
Mit seinem Treffer war Johannes (der durch seinen Papa tschechische Wurzeln hat) mit 17 Jahren und 85 Tagen der jüngste KAC-Torschütze seit fast 24 Jahren. Früher hat zuvor Johannes Ibounig (im Jänner 2002 mit 16 Jahren und 266 Tagen) getroffen, kurz davor war Tommy Koch (im Jänner 2000 mit 16 Jahren und 150 Tagen) noch jünger.

Eine Vorlage im Derby und mein erstes Profitor an einem Wochenende – schöner geht‘s einfach nicht. Der Puck bekommt daheim einen Ehrenplatz.

KAC-Sturmtalent Johannes DOBROVOLNY

Support von Kempe
Der letzte Crack, der als Gitterspieler mit 17 Jahren ein Tor für die Rotjacken erzielt hat, war im Oktober 2009 Stürmer Markus Pöck – mit 17 Jahren und 266 Tagten. „Auf das kann man schon stolz sein, wenn man in so einem Ranking genannt werden kann – auch wenn noch viel fehlt, dass ich mich mit einem Thomas Koch vergleichen kann“, grinst der SSLK-Schüler. „Aktuell ist das Selbstvertrauen groß, die erfahrenen Cracks wie Mario Kempe unterstützen mich auch toll.“

Sogar Routinier Mario Kempe postete das Bild von Dobrovolnys Torpuck auf Instagram.
Sogar Routinier Mario Kempe postete das Bild von Dobrovolnys Torpuck auf Instagram.(Bild: Kempe)

Dienstag geht‘s zur Tormaschine
Wie groß der Zusammenhalt beim KAC ist, zeigt auch, dass Ex-NHL-Spieler Kempe (37) aus Instagram ein Bild vom Debüt-Torschützen Dobrovolny mit seinem Ehrenpuck gepostet hat. Mit diesem Rückhalt will Johannes heute im Duell bei Tormaschine Laibach (bereits 124 Treffer!) erneut aufzeigen. . . 

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Kärnten

