Niederländer dürfen jetzt zum letzten Mal böllern

In Österreich wird bei Feuerwerkskörpern je nach Kategorie unterschieden. Nur die erste, wie Wunder- und Leuchtkerzen sowie Knallerbsen, darf von allen ab zwölf Jahren verwendet werden. Die zweite Kategorie, die unter anderem Vulkane und Leuchtbatterien umfasst, ist ab 16 Jahren erlaubt, allerdings nicht im Ortsgebiet. Für die dritte und vierte Kategorie sind eine behördliche Bewilligung und ein Pyrotechnikausweis Voraussetzung. Zudem gibt es Komplettverbote in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, Kirchen und Tierheimen. Eine breite Allianz fordert seit Jahren ein generelles Böllerverbot.