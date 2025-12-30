BYD überholt Tesla als größten E-Auto-Hersteller

Tesla litt unter dem politischen Engagement von Musk

Tesla hatte stark unter dem politischen Engagement seines Chefs Elon Musk für US-Präsident Donald Trump gelitten. Insbesondere in Europa brachen die Absätze ein. In den USA kommt nun die Rücknahme der Steuerbegünstigungen hinzu. Analysten der Deutschen Bank gehen deshalb bereits im vierten Quartal nur von gut 400.000 verkauften Tesla aus.