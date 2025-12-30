Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Explosives Wachstum

BYD überholt Tesla als größten E-Auto-Hersteller

Digital
30.12.2025 09:20
Ein Hafen unweit von Shanghai: Unzählige BYD-Elektroautos warten darauf, in einen Autofrachter ...
Ein Hafen unweit von Shanghai: Unzählige BYD-Elektroautos warten darauf, in einen Autofrachter verladen zu werden.(Bild: AFP)

Der chinesische Autobauer BYD wird im Jahr 2025 voraussichtlich so viele E-Autos verkauft haben wie kein anderes Unternehmen weltweit. Bisherige Verkaufsdaten deuten an, dass die Chinesen weit am wohl bald ehemaligen Marktführer Tesla vorbeigezogen sind. Bis Ende November hatte die Firma aus Shenzhen 2,07 Millionen reine Elektrofahrzeuge abgesetzt.

0 Kommentare

Für das US-Unternehmen Tesla liegen bisher Zahlen für die ersten drei Quartale vor, also bis Ende September. Bis dahin lag der Absatz des US-Unternehmens bei 1,22 Millionen Fahrzeugen. Darin enthalten ist ein deutlicher, einmaliger Anstieg auf fast eine halbe Million Fahrzeuge in einem einzigen Quartal, weil US-Steuerbegünstigungen für E-Fahrzeuge ausliefen.

Tesla dürfte heuer weniger E-Autos verkauft haben
Für das vierte Quartal werden nun knapp 450.000 verkaufte Tesla erwartet. Mit dann 1,65 Millionen Wagen für das Gesamtjahr hätte Tesla 7,7 Prozent weniger verkauft als im Vorjahr – und viel weniger als die deutlich über zwei Millionen Fahrzeuge von BYD.

Der chinesische Konzern, dessen Name für den englischen Slogan „Build your dreams“ steht, hat zwar auch mit einem harten Preiskampf auf dem chinesischen Markt zu kämpfen, setzt aber zunehmend auf den Export. Zudem baut BYD systematisch Produktionskapazitäten außerhalb Chinas auf, die angesichts zunehmender Handelskonflikte wertvoll sind.

Lesen Sie auch:
BYD-Vizepräsidentin Stella Li unterhält sich in Zhengzhou blendend im Gespräch mit Journalisten.
Krone Plus Logo
Hightech und MW-Laden
BYD stürmt Europa: Was treibt Sie an, Stella Li?
19.11.2025
Krone Plus Logo
Chinesen rüsten auf
Wieso BYD jetzt auch in die Schifffahrt einsteigt
08.02.2024
Krone Plus Logo
E-Auto-Giganten
Tesla gegen BYD: Die Marktmacht macht der Akku
11.01.2024

Tesla litt unter dem politischen Engagement von Musk
Tesla hatte stark unter dem politischen Engagement seines Chefs Elon Musk für US-Präsident Donald Trump gelitten. Insbesondere in Europa brachen die Absätze ein. In den USA kommt nun die Rücknahme der Steuerbegünstigungen hinzu. Analysten der Deutschen Bank gehen deshalb bereits im vierten Quartal nur von gut 400.000 verkauften Tesla aus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.155 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
94.106 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
91.584 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Digital
Explosives Wachstum
BYD überholt Tesla als größten E-Auto-Hersteller
Grünes Licht aus USA
Samsung, SK Hynix dürfen weiter nach China liefern
Krone Plus Logo
Onlinezensur im Urlaub
Wo welche App verboten ist – und wie man es umgeht
Krone Plus Logo
Schüchternheit ablegen
Englisch lernen mit der KI: Wir haben es getestet
Krone Plus Logo
Kostspielige Hardware
Warum der ChatGPT-Boom Computer teurer macht

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf