Bekannter bot Räuber nach Einbruch Unterschlupf

Das ließ die Staatsanwältin nicht so stehen. Sie wies auf die Aussage der bereits wegen Begünstigung verurteilten Freundin hin. Diese und sogar der Haupttäter selbst hatten zugegeben, dass alle eingeweiht waren. Die Staatsanwältin sprach von einem „selektiven Gedächtnis“ des 31-Jährigen, denn an manches in diesen Tagen konnte er sich gut erinnern. Und sie hielt ihm vor: „Sie haben die Ermittlungen behindert. Wegen Ihnen saß ein Unschuldiger in Untersuchungshaft.“