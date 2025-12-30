Nvidia entthront Apple: Wertvollste Firma der Welt

Unter den Top 100 finden sich wie vor einem Jahr drei deutsche Unternehmen: Der Technologiekonzern Siemens hat sich mit einem Börsenwert von 224 Milliarden Dollar auf Rang 72 (2024: 93) vorgearbeitet, der Versicherungsriese Allianz hat es als 98. (2024: 134.) mit 175 Milliarden Dollar ebenfalls knapp unter die 100 schwersten börsennotierten Unternehmen geschafft. Die Deutsche Telekom konnte ihren Platz in der ersten Liga mit 158,5 Milliarden Dollar nicht halten – ihre US-Tochter T-Mobile ist mit 225 Milliarden Dollar dagegen als 73. drin. Mit dem französisch-deutschen Flugzeugbauer Airbus ist ein weiteres Dax-Unternehmen als 91. (2024: 126.) vertreten. Deutsche Wurzeln hat auch der Industriegasekonzern Linde, der vom 61. auf den 85. Platz zurückgefallen ist.