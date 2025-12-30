Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Billionen-Business KI

Nvidia entthront Apple: Wertvollste Firma der Welt

Digital
30.12.2025 09:44
Nvidia-Boss Jensen Huang – sein Markenzeichen ist die Lederjacke – ist der große Profiteur des ...
Nvidia-Boss Jensen Huang – sein Markenzeichen ist die Lederjacke – ist der große Profiteur des KI-Booms.(Bild: AFP/I-HWA CHENG)

Der KI-Boom ⁠zieht die Börsen weltweit in seinen Bann. Der Chipkonzern Nvidia ist im abgelaufenen Jahr zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen und hat mit einem Börsenwert von 4,63 Billionen Dollar (3,93 Billionen Euro) nun sogar den langjährigen Spitzenreiter Apple mit 4,04 Billionen Dollar abgelöst

0 Kommentare

Das geht aus Daten des Londoner Börsenbetreibers und Datenanbieters LSEG und Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat sich von Platz vier auf drei nach vorne gearbeitet und dabei Microsoft überholt. Ihr Börsenwert von 3,79 Billionen Dollar hätte 2024 noch zur Spitzenposition gereicht.

Auch der Chipkonzern Broadcom als Siebter und der Auftragsfertiger TSMC profitieren von der reißenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI). TSMC ist der einzige Neuling unter den Top Ten und nach dem arabischen Ölriesen Saudi Aramco das zweitschwerste Unternehmen, das nicht aus den USA kommt.

Ansonsten dominieren wie gehabt die US-Konzerne das Bild. Unter den wertvollsten 20 Börsenwerten sind sie 16-mal vertreten, unter den Top 100 sind es 62. Zwölf Unternehmen weltweit erreichen inzwischen einen Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar – vor drei Jahren waren es erst vier.

Marktkapitalisierung um 160 Prozent gesteigert
Aus den USA kommt auch der Shooting Star der Rangliste: Der auf Datensicherheit und -überwachung spezialisierte Softwareanbieter Palantir schoss von Platz 79 auf 22 und hat seine Marktkapitalisierung um 160 Prozent auf 450 Milliarden Dollar gesteigert.

Europa hinkt im Börsen-Ranking weiterhin hinterher. Das wertvollste europäische Unternehmen ist der niederländische Chipkonzern ASML, der mit knapp 412 Milliarden Dollar auf Platz 24 vorgerückt ist. Der Spitzenreiter aus Deutschland, der Walldorfer Softwarekonzern SAP, hat als 44. (2024: 32.) mit einem Börsenwert ⁠von 300 Milliarden Dollar Boden im weltweiten Vergleich verloren. Abgestürzt ist der europäische Börsen-Liebling von 2024, die dänische Novo Nordisk von Platz 24 auf 68. Deren Abnehmpille „Wegovy“ hat ihr Alleinstellungsmerkmal längst verloren.

Lesen Sie auch:
Nvidia-Chef Jensen Huang: Der US-Spezialist für KI-Beschleuniger darf aufgrund von ...
Krone Plus Logo
KI-Primus unter Druck
Diese zwei China-Chipfirmen muss Nvidia fürchten
23.12.2025
Anleger euphorisch
KI-Boom beflügelt Thiels Datenkonzern Palantir
14.02.2023
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
30.10.2025

Unter den Top 100 finden sich wie vor einem Jahr drei deutsche Unternehmen: Der Technologiekonzern Siemens hat sich mit einem Börsenwert von 224 Milliarden Dollar auf Rang 72 (2024: 93) vorgearbeitet, der Versicherungsriese Allianz hat es als 98. (2024: 134.) mit 175 Milliarden Dollar ebenfalls knapp unter die 100 schwersten börsennotierten Unternehmen geschafft. Die Deutsche Telekom konnte ihren Platz in der ersten Liga mit 158,5 Milliarden Dollar nicht halten – ihre US-Tochter T-Mobile ist mit 225 Milliarden Dollar dagegen als 73. drin. Mit dem französisch-deutschen Flugzeugbauer Airbus ist ein weiteres Dax-Unternehmen als 91. (2024: 126.) vertreten. Deutsche Wurzeln hat auch der Industriegasekonzern Linde, der vom 61. auf den 85. Platz zurückgefallen ist.

Nestle muss Novartis vorbeiziehen lassen
Unter den Schweizer Börsen-Schwergewichten hat sich die Rangfolge geändert. Nummer eins bleibt zwar Roche. Der Chemie- und Pharmariese steht weltweit mit einem Börsenwert von 340 Milliarden Dollar auf Platz 35 (2024: 46), Zweiter ist nun Novartis mit 295 Milliarden Dollar auf Rang ⁠46 (66). Weiter abwärts ging es dagegen mit Nestle: vom 51. auf den 57. Platz.

Fünf deutsche Unternehmen kommen Ende des Jahres auf einen Börsenwert von mehr als 100 Milliarden Dollar. Neu in diesem Kreis ist Siemens Energy (122 Milliarden), die ihren Aktienkurs seit dem Frühjahr mehr als verdreifacht hat. Unter den weltweiten Top 300 finden sich insgesamt acht Konzerne aus Deutschland, vor einem Jahr waren es nur ⁠fünf. Von den deutschen Autobauern, einst die Aushängeschilder in der Rangliste, ist längst keiner mehr vertreten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.155 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
94.106 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
91.584 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Digital
Billionen-Business KI
Nvidia entthront Apple: Wertvollste Firma der Welt
2 Mrd. $ für Manus
Zuckerberg will KI-Start-up aus China übernehmen
Explosives Wachstum
BYD überholt Tesla als größten E-Auto-Hersteller
18-Jähriger erpresst
Vorfreude auf „Sextreffen“ wurde teures Verhängnis
Grünes Licht aus USA
Samsung, SK Hynix dürfen weiter nach China liefern

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf