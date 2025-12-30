Vorteilswelt
Bis zu 15.000 Euro

Bei Titelgewinn winkt heuer drakonische Strafe!

Kärnten
30.12.2025 06:59
Spartans Althofen mit Lukas Titze (li.) bezwangen Tarco Klagenfurt und Sebastian Wieser (re.).
Spartans Althofen mit Lukas Titze (li.) bezwangen Tarco Klagenfurt und Sebastian Wieser (re.).(Bild: Hermann Sobe)

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Spartans Althofen in der Division II Ost daheim Tarco Klagenfurt im Hit mit 8:7. Der Kärntner Verband drängt die Klubs heuer zum Aufstieg, sonst gibt es Geldbußen.

Die Aufstiegsregelung in der Eishockey-Division-II sorgt für Aufregung! Denn heuer wird zwischen den Gruppen Ost, West und Mitte ein überregionaler Meister ausgespielt. Dieser ist zum Aufstieg in die Division I verpflichtet – sofern das KEHV-Gremium befindet, dass die Teamstärke dafür ausreicht. Geht der Klub aber nicht rauf, hagelt es vom Verband eine drakonische Strafe von 15.000 €!

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
