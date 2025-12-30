Bei Titelgewinn winkt heuer drakonische Strafe!

Die Aufstiegsregelung in der Eishockey-Division-II sorgt für Aufregung! Denn heuer wird zwischen den Gruppen Ost, West und Mitte ein überregionaler Meister ausgespielt. Dieser ist zum Aufstieg in die Division I verpflichtet – sofern das KEHV-Gremium befindet, dass die Teamstärke dafür ausreicht. Geht der Klub aber nicht rauf, hagelt es vom Verband eine drakonische Strafe von 15.000 €!